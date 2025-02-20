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Сікорський: російські активи в Європі мають лишатися замороженими, поки рф не відшкодує Україні збитки

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Активи центрального банку росії у Європейському Союзі мають лишатися заморожені, поки росія не завершить воєнні дії і не відшкодує Україні збитки.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи під час засідання комітету у закордонних справах Європейського парламенту 19 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що поки росія не зупинить війну і збитки Україні не будуть відшкодовані, російські активи мають залишатися замороженими.

"Ми будемо продовжувати намагатися домогтися того, щоб активи російського центрального банку були заморожені… та могли бути використані в інтересах України. Але ми повинні говорити одним голосом. Кошти російського банку мають бути заморожені доти, доки ця агресія не закінчиться. А збитки, які були завдані, мають бути відшкодовані", – заявив Сікорський.

За його словами, "ми (Європа) також несемо відповідальність за військову підтримку України після закінчення війни, а також за її економічну відбудову".

Сікорський додав, що Європа після війни "не може продовжувати працювати з росією та білоруссю в майбутньому так, як ми це робили в минулому".

"росія не повинна бути в змозі фактично відновити війну. путін і росія розуміють лише мову сили… Саме тому нам потрібно забезпечити військову, озброєну, консолідовану Європу, щоб протистояти росії", – сказав він.

Сікорський
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