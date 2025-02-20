Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Родинні зв’язки та кримський бізнес: що приховує заступник міністра юстиції Андрій Гайченко

139

Заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко опинився у центрі скандалу через зв’язки своєї сім’ї з окупаційною владою Криму. Поки чиновник публічно говорить про міжнародні процеси проти Росії та оцінку збитків від агресії у понад 22 млрд грн, близькі родичі його цивільної дружини займаються бізнесом у Криму та беруть участь у політичному житті, контрольованому Кремлем.

Бізнес у Криму та політична діяльність у підконтрольних РФ структурах

Едуард Мільгром, брат цивільної дружини Гайченка Наталії Мільгром, є депутатом Керченської міської ради від проросійської партії «Патріоти Росії». Ця політична сила відома підтримкою політики Кремля. Мільгром був внесений до бази «Миротворець» ще у 2016 році через звинувачення у колабораціонізмі.

Крім того, сім'я Мільгром отримала російські паспорти у березні 2014 року — одразу після анексії Криму. Це свідчить про швидке прийняття нових реалій на півострові та демонструє лояльність до окупаційної адміністрації.

Державна посада та можливий конфлікт інтересів

На цьому зв’язки з Кримом не закінчуються. Наталія Мільгром, цивільна дружина Гайченка, працює у ДП «Національні інформаційні системи» — структурі Міністерства юстиції, що управляє національними реєстрами баз даних. Саме ця установа торік зазнала масштабного збою, що викликало численні питання щодо безпеки даних.

Батько Наталії — Юрій Мільгром — продовжує вести бізнес у Криму та сплачувати податки до бюджету Російської Федерації. Відповідно до українського законодавства, така діяльність може трактуватися як фінансування держави-окупанта.

Нерухомість у столиці та заміські будинки: ще одне питання без відповіді

Окрему увагу привертає майно Андрія Гайченка. Чотири квартири у центрі Києва, два паркомісця та два заміські будинки — усе це оформлено на батьків чиновника. Батько, Віталій Гайченко, — біолог та радіоеколог, мати, Людмила Циндровська, — археолог. Виникає питання, чи могли представники наукової сфери легально заробити на таку нерухомість у столиці.

Риторика проти реальності

На офіційних заходах Андрій Гайченко наголошує на важливості документування та доведення у міжнародних судах злочинів РФ. Проте родинні зв’язки чиновника з тими, хто активно співпрацює з окупаційним режимом, ставлять під сумнів щирість такої риторики.

Ця історія піднімає ключове питання: чи може високопосадовець, чия родина підтримує економічні та політичні зв’язки з окупованим Кримом, ефективно представляти Україну у боротьбі за міжнародне визнання російських злочинів? Відповіді на ці питання мають надати як суспільна дискусія, так і компетентні органи.

Крим, Гайченко, Мільгром
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 20 февраля 2025
Среда, 19 февраля 2025
Вторник, 18 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023