У росії модернізацію об'єктів енергетики відклали через проблеми з обладнанням та брак коштів.

На додачу до дозволу російського уряду не проводити генеруючим компаніям реновацію більш як десятка електростанцій по всій країні міненерго рф погодилося відкласти ще шість таких проєктів, пише The Moscow Times із посиланням на Коммерсант.

Йдеться про старі об'єкти загальною потужністю 1,7 ГВт. Терміни модернізації різних енергооб'єктів посунули в середньому на терміни від шести місяців до чотирьох років. Причина - зриви поставок обладнання "Силовими машинами" (російська енергомашинобудівна компанія, - ред.).

У компанії пояснили це складнощами із закупівлею сталевих і чавунних заготовок для виробництва турбін у російських виробників, відтак підприємству довелося порушити обумовлені терміни та інших випадках.

Як заявили у міненерго рф, опрацьовують штрафи за зрив поставок.

За даними джерел на ринку, програма модернізації старих ТЕС подавалася як найдешевший спосіб необхідного оновлення енергосистеми, проте зсув термінів неминуче призведе до зростання вартості і це втратить сенс, оскільки "енергосистема фактично отримає модернізовані, тобто підновлені, старі об'єкти за ціною нових".

Торік заступник голови міненерго рф павел сніккарс заявив, що російські виробники не справляються з випуском необхідної кількості турбін, котлів та трансформаторів для теплових електростанцій, що створює проблеми для модернізації та введення в експлуатацію нових об'єктів. Він нагадав, що на великих генераціях зобов'язані встановлювати лише російське обладнання, але енергетики неодноразово заявляли про порушення термінів поставок, а ціни на нове обладнання та вартість сервісного обслуговування зросли в середньому на 70%. Він пропонував закуповувати необхідні турбіни, котли та трансформатори, а також комплектуючі у країнах СНД.