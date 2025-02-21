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Федоров: У Запоріжжі до кінця цього року буде побудована 21 підземна школа

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У Запоріжжі до кінця цього року буде побудована 21 підземна школа. Проєкти будівництва фінансуються за рахунок чотирьох джерел.

Про це в програмі «Є Розмова» заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Ми беремо з 4-х джерел фінансування. Головним фінансистом цього процесу є Міністерство освіти, а отже державний бюджет. Друге - це місцеві бюджети, обласний та місцеві. Тому що ми співфінансуємо від 30% до 10% на кожну школу. Третє - нам дуже добре інвестори допомагають, наші партнери міжнародні допомагають з комплектацією школи. Купують сучасні меблі, устаткування для харчоблоків. Тож це приблизно 5-6 мільйонів наповнення однієї школи. Тому що ми не хочемо старі меблі заносити до нової школи, ми хочемо нові сучасні меблі для наших дітей. І тому її купують сьогодні наші донори», - сказав він.

У Запоріжжі та Запорізькому районі вже працюють чотири підземні школи. Ще одну мають відкрити до кінця лютого, одну - на початку березня.

«У квітні відкриємо декілька шкіл. Всього буде до кінця 25-го року 21 школа», - додав Федоров.

За його словами, проєкт зведення підземних шкіл - це не про будівництво.

«Для нас - це про майбутнє нашого регіону. Для нас сьогодні пріоритет - це зробити безпечну освіту в Запоріжжі. Ми будуємо школи, які надсучасні. Сьогодні основна складність для вчителя - це залучити дитину в навчання. Чому? Тому, що є гаджети, телефони, смартфони, планшети, які точно в багато разів десь цікавіше, ніж вчитель. І що потрібно зробити вчителю, щоб було цікаво дитині. Мають бути сучасні стіни, має бути цікавий простір. Має бути бажання прийти до школи поспілкуватися з однокласниками. То ми робимо таку екосистему, простір, де зони відпочинку, зони спортивні, де класи сучасно виглядають, а не просто бетонні стіни. Це наша мета», - наголосив очільник області.

Федоров також запевнив, що школи, які будуються у Запоріжжі, дешевші ніж в інших регіонах.

Федоров, школи
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