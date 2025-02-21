Рютте погрожує країнам НАТО «дуже приємною людиною з Вашингтона»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте продовжує співпрацювати з країнами, які не витрачають 2% свого бюджету на оборону. Він закликав союзників по Альянсу збільшувати витрати, коли він їм каже, або їм може зателефонувати за його словами дуже приємна людина з Вашингтона. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Рютте каже, що Європа відіграватиме важливу роль у припиненні російського вторгнення в Україну.
«Ми маємо продовжувати зміцнювати позиції України, щоб вони могли сісти за стіл переговорів із позиції сили», - заявив Генсек НАТО.
Він каже, що продовжує співпрацювати з країнами, які не витрачають 2% свого бюджету на оборону.
«Вони всі повинні зробити це до наступного літа. Я кажу їм: якщо ви не будете реагувати на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона, яка може бути менш... ну, скажімо так... має більше часових обмежень щодо того, чого він хоче досягти», - сказав Рютте.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023