Рютте погрожує країнам НАТО «дуже приємною людиною з Вашингтона»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте продовжує співпрацювати з країнами, які не витрачають 2% свого бюджету на оборону. Він закликав союзників по Альянсу збільшувати витрати, коли він їм каже, або їм може зателефонувати за його словами дуже приємна людина з Вашингтона. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Рютте каже, що Європа відіграватиме важливу роль у припиненні російського вторгнення в Україну.

«Ми маємо продовжувати зміцнювати позиції України, щоб вони могли сісти за стіл переговорів із позиції сили», - заявив Генсек НАТО.

Він каже, що продовжує співпрацювати з країнами, які не витрачають 2% свого бюджету на оборону.

«Вони всі повинні зробити це до наступного літа. Я кажу їм: якщо ви не будете реагувати на мої телефонні дзвінки, вам може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона, яка може бути менш... ну, скажімо так... має більше часових обмежень щодо того, чого він хоче досягти», - сказав Рютте.