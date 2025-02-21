НБУ працює над впровадженням стандартів ESG у банківській системі

Національний банк України працює над рекомендаціями щодо впровадження стандартів ESG (Environmental, Social, Governance) у банківській системі.
Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час заходу FinYear у Києві.
За її словами, регулятор уже затвердив концепцію імплементації цих стандартів і зараз готує "Білу книгу" – методологічні рекомендації, які допоможуть банкам адаптувати ESG-принципи у своїй діяльності, зокрема не лише в оцінці ризиків, а й у всіх внутрішніх політиках.
"ESG – це не тільки про викиди вуглецю та зелений перехід, а й про соціальні стандарти. Вся Європа вже працює за цими принципами, і нам потрібно рухатися в цьому ж напрямку", – наголосила Рожкова.
Після впровадження стандартів у банківській сфері НБУ планує сприяти їх адаптації в небанківському фінансовому секторі, включно зі страховими компаніями.
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