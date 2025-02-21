Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Бізнес

RSS

НБУ працює над впровадженням стандартів ESG у банківській системі

136

Національний банк України працює над рекомендаціями щодо впровадження стандартів ESG (Environmental, Social, Governance) у банківській системі.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час заходу FinYear у Києві.

За її словами, регулятор уже затвердив концепцію імплементації цих стандартів і зараз готує "Білу книгу" – методологічні рекомендації, які допоможуть банкам адаптувати ESG-принципи у своїй діяльності, зокрема не лише в оцінці ризиків, а й у всіх внутрішніх політиках.

"ESG – це не тільки про викиди вуглецю та зелений перехід, а й про соціальні стандарти. Вся Європа вже працює за цими принципами, і нам потрібно рухатися в цьому ж напрямку", – наголосила Рожкова.

Після впровадження стандартів у банківській сфері НБУ планує сприяти їх адаптації в небанківському фінансовому секторі, включно зі страховими компаніями.

НБУ, Рожкова, ESG
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 21 февраля 2025
Четверг, 20 февраля 2025
Среда, 19 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023