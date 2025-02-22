ЄС готує пакет додаткової військової допомоги для України на загальну суму близько 20 мільярдів євро

Європейський союз готує значний пакет додаткової військової допомоги для України. Він планується на загальну суму близько 20 мільярдів євро (майже 21 мільярд доларів).
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Обізнане з цим питанням джерело розповіло західним ЗМІ, що ЄС намагається погодити таку допомогу для української сторони на тлі зусиль президента США Дональда Трампа по досягненню швидкого мирного врегулювання з Росією.
За даними Bloomberg, ініціатива буде спрямована:
Крім того, зазначається, що пакет підтримки з боку Євросоюзу має на меті зміцнити українські військові бригади.
"Блок прагне погодити принципову ініціативу, яка відкрита для внесків у натуральній та готівковій формі від держав-членів і союзників-однодумців, на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня, згідно з планами людей, які говорили на умовах анонімності", - йдеться в публікації Bloomberg.
Як передає західне видання, тоді лідери Євросоюзу мають узгодити питання щодо вартості та підписати пакет.
Разом з тим є ризик того, що заплановані терміни можуть зрушитися, оскільки Угорщина озвучувала припущення, що виступить проти будь-якої нової військової допомоги Україні. Крім того, на часовий проміжок впливає фактор виборів у Німеччині, які мають відбутися цієї неділі.
Також Bloomberg пише, що ЄС поспішає із планами підтримки України та надання Києву гарантій безпеки в разі можливої мирної угоди з рф та збільшення власних витрат на оборону відтоді, як Вашингтон взявся за переговори з москвою.
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