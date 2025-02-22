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ЄС готує пакет додаткової військової допомоги для України на загальну суму близько 20 мільярдів євро

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Європейський союз готує значний пакет додаткової військової допомоги для України. Він планується на загальну суму близько 20 мільярдів євро (майже 21 мільярд доларів).

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Обізнане з цим питанням джерело розповіло західним ЗМІ, що ЄС намагається погодити таку допомогу для української сторони на тлі зусиль президента США Дональда Трампа по досягненню швидкого мирного врегулювання з Росією.

За даними Bloomberg, ініціатива буде спрямована:

  • на доставку артилерійських боєприпасів,
  • систем протиповітряної оборони,
  • ударних ракет високої точності,
  • безпілотників,
  • та іншої зброї.

Крім того, зазначається, що пакет підтримки з боку Євросоюзу має на меті зміцнити українські військові бригади.

"Блок прагне погодити принципову ініціативу, яка відкрита для внесків у натуральній та готівковій формі від держав-членів і союзників-однодумців, на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня, згідно з планами людей, які говорили на умовах анонімності", - йдеться в публікації Bloomberg.

Як передає західне видання, тоді лідери Євросоюзу мають узгодити питання щодо вартості та підписати пакет.

Разом з тим є ризик того, що заплановані терміни можуть зрушитися, оскільки Угорщина озвучувала припущення, що виступить проти будь-якої нової військової допомоги Україні. Крім того, на часовий проміжок впливає фактор виборів у Німеччині, які мають відбутися цієї неділі.

Також Bloomberg пише, що ЄС поспішає із планами підтримки України та надання Києву гарантій безпеки в разі можливої мирної угоди з рф та збільшення власних витрат на оборону відтоді, як Вашингтон взявся за переговори з москвою.

Bloomberg, допомога, ЄС, Євросоюз
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