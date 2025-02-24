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Голва СБУ: Протягом трьох років повномасштабної війни українські дрони уразили близько 48 об'єктів у тилу ворога

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Протягом трьох років повномасштабної війни дрони СБУ та Сил оборони уразили близько 48 об'єктів у тилу ворога.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк на форумі "Україна. Рік 2025".

"Нами здобутий безцінний бойовий досвід. Якщо ми говоримо про роботу БпЛА, ми працюємо і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту і поза її межами, в тилі росіян. Президент України поставив нам задачу, нами була розроблена відповідна методологія і тактика викоритсання безпілотних повітряних систем. Дрони працююють на лінії фронту і в тилу ворога на відстані від 20 км до 120 км.

"120+ це уже по суті DeepStrike, так звані дальнобійні наші операції. І під кожну цю відстань у нас є фахові оператори і є відповідні засоби. Якщо говорити про роботу БпЛА — то по суті це 85% знищення живої сили ворога і його техніки та бронетехніки. Говорячи про DeepStrike, варто відзначити, що ворог проводить ракетно-дронові атаки і це акти тероризму. Ми у свою чергу обираємо законні цілі. Серед успішно уражених — 48 цілей. Серед яких військові цілі склади боєприпасів та аеродроми з військовими літаками. Також нафтовидобувна і нафтопереробна галузь", — зазначає Малюк.

Важлива різниця, коли ворог б'є по українській енергетиці — це по-суті акт геноциду. За цією ознакою путіну і оголошена підозра МКС. "Ми у свою чергу б'ємо по нафтовидобувному та нафтопереробному комплексі, який живить міноборони рф".

У результаті успішної роботи рф недоотримала близько 11 мільярдів доларів. Якщо говорити про військові об'єкти, то лише унаслідок ураження складів боєприпасів у н.п. Торопець, знищено 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів. Зокрема, половина всіх запасів 120-мм снарядів.

"Працює не лише Служба безпеки України. Працюють побратими з ГУР, ССО, Сил безпілотних систем та інші", — додає Малюк.

СБУ, Малюк
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