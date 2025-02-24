Розвідка: У 2025 році росіяни планують виготовити близько 3000 ракет великої дальності

У 2025 році росіяни планують виготовити близько 3000 ракет великої дальності, повідомив начальник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час форуму "Україна. Рік 2025".
"Це ті засоби озброєння, які майже кожного дня знищують нашу інфраструктуру", – розповів посадовець.
Моделі ракет він не уточнив.
Також Іващенко повідомив, що цього року окупанти планують виготовити понад 7 млн боєприпасів і мін великого калібру.
У цій сфері рф "чітко змагається" і розуміє, що виготовляє набагато більше таких боєприпасів, аніж сукупно всі країни Європи.
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