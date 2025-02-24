Умєров: Альтернатива системі Starlink є

Альтернатива системі Starlink є, і профільні відомства скоро про неї розкажуть. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на форумі Україна. Рік 2025 в неділю, 23 лютого.

"Щодо Starlink… Ми вже працюємо над цим, альтернативи є. Не розголошуємо, скоро разом і з Мінцифри і з Мінстратпромом і іншими нашими колегами з Міноборони і Збройних сил повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернатива є", - сказав він.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу ЗСУ до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска.

Пізніше американський бізнесмен спростував заяви ЗМІ щодо можливого відключення Starlink у разі, якщо Україна не підпише угоду про постачання корисних копалин.