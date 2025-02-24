Голос Америки: Пентагон спростував слова Трампа про допомогу Україні на суму $350 млрд

У Пентагоні спростували слова президента США Дональда Трампа про те, що на допомогу Україні витрачено $350 млрд. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на підтверджені дані від Пентагону.

Зазначається, що ця сума "значно перевищує" суму, зафіксовану Міноборони та міжвідомчою наглядовою групою, яка відстежує асигнування США Україні.

"Ця цифра не відповідає дійсності. Можна відстежити, скільки Сполучені Штати витратили на Україну", – сказала співробітниця Ради з міжнародних відносин у справах Європи Ліана Фікс.

За даними міжвідомчої наглядової групи, з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Конгрес США виділив $183 млрд на допомогу. З них Пентагон підтвердив Голосу Америки надсилання військової допомоги на $69,5 млрд, а ще $3,9 млрд, санкціоновані Конгресом, залишаються невитраченими.

Окрім цього, зазначається, що $58 млрд зі $183 млрд були витрачені у США. Кошти були спрямовані на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом прямих інвестицій у промисловість, або шляхом заміни старої зброї, яку передали Києву, на нову.