Каллас: Найсильніша армія, яка є у Європі – це українська

Якщо США хотіли б посилити НАТО, вони б мали сприяти входженню до Альянсу України, армія якої є на сьогодні найсильнішою у Європі.

Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найкращі і, насправді найбільш дешеві гарантії безпеки для України надає членство в НАТО. Ми погодилися, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, і що, наприкінці Україна має бути членом НАТО. Якщо її членство в НАТО зараз «не на столі», на цій першій стадії всі ті країни, що підписали безпекові угоди з Україною, мають відповісти на питання, що вони означають на практиці для гарантій безпеки. Вони мають відповісти на запитання щодо присутності військ «на землі», щодо поставок зброї та боєприпасів, які, де-факто, й гарантують безпеку», - зазначила Каллас.

Вона зауважила, що мала спілкування з одним із впливових представників США під час Мюнхенської безпекової конференції, в ході якої піднімалося питання щодо членства України в НАТО.

«Я мала спілкування з одним з американських представників у Мюнхені, і він, зокрема, сказав, - нам потрібне сильне НАТО. Я йому відповіла: якщо ви хочете сильного НАТО, тоді приймайте Україну. Тому що найсильніша армія, яка є у Європі – це українська», – зауважила Каллас.

При цьому вона визнала, що заяви, які лунають останнім часом з боку Сполучених Штатів, примушують хвилюватися з приводу того, в якому стані наразі перебувають трансатлантичні відносини. Розбіжності між Європою і Америкою існували й раніше, але сторони були спроможними їх успішно вирішувати. Висока представниця ЄС висловила сподівання, що так відбудеться й цього разу, та підтвердила, що має намір цього тижня відвідати США, щоб продовжити контакти з новою адміністрацією, зустрітися з держсекретарем Марком Рубіо для обговорення питань, що складають спільний інтерес.

«НАТО є оборонним Альянсом, який добре працює, у тому числі, в інтересах Америки. Єдиний раз, коли була застосована Стаття 5 (Вашингтонського договору – ред.), це було зроблено в інтересах Америки, коли такі країни, як моя, пішли їй на зустріч. Ми тоді втратили 12 естонських солдатів, і для такої маленької країни, як наша, це великі втрати, якщо порівнювати відсотки. Але тоді ми були разом із нашими союзниками", - сказала висока представниця ЄС.

"Ми сподіваємося, що Трансатлантичний Альянс й надалі працює в обидві сторони, і поки ми не маємо ознак, що він не буде цього робити. Безумовно, він може змінюватися. Але ми не маємо викидати щось таке, що так добре працювало до цього часу», - додала Каллас.