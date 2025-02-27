Туск назвав угоду щодо рідкоземельних металів між США та Україною невизначеною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував угоду України зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних металів. Він назвав її невизначеною.

Про це пише The Telegraph, передає УНН.

"Невизначеність, непередбачуваність, угоди. Чи справді це ті правила, на яких має базуватися новий міжнародний порядок? ", - заявив Туск.

Також повідомляється, що Туск взяв участь у відеоконференції, під час якої президент Франції Емманюель Макрон поінформував своїх колег-лідерів країн Європейського Союзу про зустріч з Дональдом Туском.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що кінцевий варіант угоди зі США стосовно корисних копалин не робить із України боржників.

За його словами, в документі не вказується жодна сума, яку Україна мала б повернути США.

Він анонсував підписання ще однієї угоди, "яка буде більш серйозною і складною".

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.