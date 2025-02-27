Румунія буде знищувати дрони, які незаконно перетинають повітряний простір держави

Сенат Румунії ухвалив закон про дрони, який передбачає знешкодження або знищення безпілотників, які незаконно перетинають повітряний простір держави.
Про це пише Romania Journal.
За відповідний закон проголосував 81 депутат верхньої палати парламенту Румунії, тоді як ще 12 виступили проти, а двоє не змогли визначитися.
Ініційований урядом документ передбачає, що дрони, які незаконно залетіли до Румунії і кружляють у повітряному просторі країни без дозволу, можуть бути знешкоджені або навіть знищені.
Тепер залишається вирішити, хто матиме право ухвалювати такі рішення, пише видання.
«Зазвичай у таких ситуаціях йдеться про командирів, які виконують місію у відповідному районі. Вони повинні мати право відкривати вогонь по безпілотниках, які несанкціоновано входять у повітряний простір Румунії», – пояснив генерал, колишній командир багатонаціональної бригади Seebrig Вірджіл Белекану.
Він вважає, що в Румунії має бути “дуже короткий ланцюжок ухвалення рішення” про відкриття вогню по безпілотниках.
«Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які віддаватимуться на основі закону, дія буде проведена в дуже короткі терміни, тому що у вас не так багато часу для виконання місії», – наголосив генерал.
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