Південна Корея: КНДР відправила до росії додаткові війська

До росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані південнокорейської розвідки, які цитує Reuters.
За оцінками розвідки, Північна Корея направила до рф понад 1000 військовослужбовців на додаток до приблизно 11 000 військовослужбовців, уже розміщених у країні для боротьби з українськими військами.
Поки що незрозуміло, чи були перекинуті ці додаткові війська в Курську область Росії.
Офіційно Північна Корея досі не визнавала надання військової допомоги росії у війні проти України.
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