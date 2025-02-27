Південна Корея: КНДР відправила до росії додаткові війська

До росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані південнокорейської розвідки, які цитує Reuters.

За оцінками розвідки, Північна Корея направила до рф понад 1000 військовослужбовців на додаток до приблизно 11 000 військовослужбовців, уже розміщених у країні для боротьби з українськими військами.

Поки що незрозуміло, чи були перекинуті ці додаткові війська в Курську область Росії.

Офіційно Північна Корея досі не визнавала надання військової допомоги росії у війні проти України.