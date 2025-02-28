Василевська-Смаглюк: Лише за 2024 рік за кордоном "загубилось" людей на три батальйони

Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк підтримує посилення правил перетину кордону для чоловіків призовного віку, бо лише за 2024 рік за кордоном "загубилось" людей на три батальйони. Про це Василевська-Смаглюк повідомила у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Це добре, що правила перетину кордону для осіб, які підпадають під мобілізацію, переглядають, бо в нас лише за минулий рік загубилось людей як мінімум на три батальйони", - написала вона.

Депутатка зазначила, що у ході проведеного аналізу встановлено, що протягом 2024 року на адресу Адміністрації Держприкордонслужби надійшло 14287 листів від органів державної влади з клопотаннями про надання дозволу на виїзд за межі країни 19 713 особам чоловічої статі, з яких 15 711 чоловіків здійснили перетин державного кордону України.

Водночас з них 1130 не повернулись на територію України, зокрема:

Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 579 чоловіків;

Міністерство молоді та спорту – 366 чоловіків;

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – 89 чоловіків;

Міністерство освіти і науки – 61 чоловік;

Міністерство аграрної політики та продовольства – 19 чоловіків;

Міністерство економіки – 16 чоловіків.

"Крім того, у листах відносно 953 чоловіків було зазначено неповні персональні дані, що унеможливлює їх ідентифікацію для подальшого проведення аналізу (зазначено лише прізвища та ім'я, прізвища з ініціалами, прізвища та імена з помилками, або помилки в даних паспортів)", - додала вона.