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Василевська-Смаглюк: Лише за 2024 рік за кордоном "загубилось" людей на три батальйони

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Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк підтримує посилення правил перетину кордону для чоловіків призовного віку, бо лише за 2024 рік за кордоном "загубилось" людей на три батальйони. Про це Василевська-Смаглюк повідомила у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Це добре, що правила перетину кордону для осіб, які підпадають під мобілізацію, переглядають, бо в нас лише за минулий рік загубилось людей як мінімум на три батальйони", - написала вона.

Депутатка зазначила, що у ході проведеного аналізу встановлено, що протягом 2024 року на адресу Адміністрації Держприкордонслужби надійшло 14287 листів від органів державної влади з клопотаннями про надання дозволу на виїзд за межі країни 19 713 особам чоловічої статі, з яких 15 711 чоловіків здійснили перетин державного кордону України.

Водночас з них 1130 не повернулись на територію України, зокрема:

  • Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 579 чоловіків;
  • Міністерство молоді та спорту – 366 чоловіків;
  • Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – 89 чоловіків;
  • Міністерство освіти і науки – 61 чоловік;
  • Міністерство аграрної політики та продовольства – 19 чоловіків;
  • Міністерство економіки – 16 чоловіків.

"Крім того, у листах відносно 953 чоловіків було зазначено неповні персональні дані, що унеможливлює їх ідентифікацію для подальшого проведення аналізу (зазначено лише прізвища та ім'я, прізвища з ініціалами, прізвища та імена з помилками, або помилки в даних паспортів)", - додала вона.

Василевська-Смаглюк
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