Українські біженці у Чехії допомагають подолати дефіцит робочої сили

З початку повномасштабної війни українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, внесли близько 54 млрд крон (приблизно $2,2 млрд) у вигляді податків, соціальних відрахувань та споживчих витрат, що вдвічі перевищує витрати країни на соціальну допомогу українцям.

Про це повідомляє чеське Міністерство праці та соціальних питань.

Загалом Чехія надала тимчасовий захист 397 000 українцям, більшість з яких мешкає в Празі - близько 103 000 осіб. За три роки війни, чеська держава витратила на соціальні виплати українцям 8 млрд крон ($336 млн) у 2024 році, при цьому близько 92 000 осіб отримують допомогу, здебільшого це діти, пенсіонери та люди з інвалідністю.

Одночасно, близько половини українських біженців, що перебувають у Чехії, працюють на різних посадах, зокрема в будівництві та виробництві, де спостерігається значний дефіцит робочої сили. Це дозволяє не лише заповнити вакансії, але й приносити чималі податкові надходження до бюджету країни.

"Українці допомагають подолати дефіцит робочої сили, а їхній внесок у податки та споживчі витрати має позитивний ефект на економіку Чехії", - зазначив міністр праці Маріан Юречек.

Всього Чехія надала Україні допомогу на суму $2,6 млрд, враховуючи як підтримку біженців, так і інші гуманітарні ініціативи.