Смажний: Повністю українського ЗРК у Повітряних силах поки що немає

На озброєнні української армії поки що немає зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) вітчизняного виробництва. Однак на сьогодні інтенсивно ведуться роботи, а також модернізація наявних зразків озброєння.
Як пишуть Факти, про це розповів офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Денис Смажний в інтерв’ю РБК-Україна.
Полковник розповів, що українські військові використовують західні комплекси ППО, але вони не витіснили радянські, які досі є на озброєнні.
«Єдине, що за три роки війни досить виснажилися запаси зенітних керованих ракет до цих систем. Але є безліч проєктів – як вітчизняних, так і закордонних – з адаптації інших ракет. Тому радянські системи ще житимуть і виконуватимуть своє завдання з протиповітряного прикриття», – розповів Смажний.
Він зазначив, що точну кількість цих комплексів важко підрахувати. Зараз на озброєнні за типами систем більше іноземних, але “за кількістю – у нас ще досить багато радянських комплексів”.
Відповідаючи на запитання про наявність в українській армії ЗРК вітчизняного виробництва, Смажний повідомив, що наразі проводиться модернізація наявних зразків озброєння.
«Повністю українського ЗРК у Повітряних силах поки що немає. Але роботи інтенсивно ведуться, і наша промисловість шукає шляхи швидкого розв’язання цих питань», – додав він.
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