Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Смажний: Повністю українського ЗРК у Повітряних силах поки що немає

113

На озброєнні української армії поки що немає зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) вітчизняного виробництва. Однак на сьогодні інтенсивно ведуться роботи, а також модернізація наявних зразків озброєння.

Як пишуть Факти, про це розповів офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Денис Смажний в інтерв’ю РБК-Україна.

Полковник розповів, що українські військові використовують західні комплекси ППО, але вони не витіснили радянські, які досі є на озброєнні.

«Єдине, що за три роки війни досить виснажилися запаси зенітних керованих ракет до цих систем. Але є безліч проєктів – як вітчизняних, так і закордонних – з адаптації інших ракет. Тому радянські системи ще житимуть і виконуватимуть своє завдання з протиповітряного прикриття», – розповів Смажний.

Він зазначив, що точну кількість цих комплексів важко підрахувати. Зараз на озброєнні за типами систем більше іноземних, але “за кількістю – у нас ще досить багато радянських комплексів”.

Відповідаючи на запитання про наявність в українській армії ЗРК вітчизняного виробництва, Смажний повідомив, що наразі проводиться модернізація наявних зразків озброєння.

«Повністю українського ЗРК у Повітряних силах поки що немає. Але роботи інтенсивно ведуться, і наша промисловість шукає шляхи швидкого розв’язання цих питань», – додав він.

ЗРК, Смажний
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 28 февраля 2025
Четверг, 27 февраля 2025
Среда, 26 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023