ISW: Призупинення допомоги Україні посилило б переконання путіна щодо досягнення ним повної перемоги шляхом війни

Призупинення поточної військової допомоги США Україні спонукало б володимира путіна продовжувати посилювати свої вимоги та посилило б його переконання, що він може досягти повної перемоги шляхом війни, відзначає американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 1 березня.

"Українські збройні сили, завдяки суттєвій допомозі США, завдають невиправданих втрат російським збройним силам. Це в поєднанні з серйозними викликами, з якими росія зіткнеться у 2025 році, надає Сполученим Штатам великий вплив на мирні переговори… Обмеження російської економіки, формування збройних сил і оборонної промисловості надають ключові можливості, якими Україна, Сполучені Штати та їхні західні союзники можуть використати, щоб добитися від путіна поступок у мирних переговорах", - йдеться в зведенні.

В ISW відзначають, що припинення військової допомоги США та грошової допомоги, спрямованої на зміцнення оборонної промисловості України, може допомогти змінити баланс війни та дати рф більші переваги на полі бою в Україні, збільшуючи ймовірність перемоги росії в Україні.

"росія використає припинення допомоги США Україні, щоб захопити більше території в Україні та спробувати вичерпати підтримку Європи – підхід, який путін окреслив у своїй теорії перемоги… Кремль, ймовірно, посилить свою військову кампанію в Україні та спробує використати будь-яку затримку чи припинення військової допомоги США Україні, як це зробив кремль навесні 2024 року", - вказують аналітики.

Також відзначається, що згортання допомоги Україні ризикує зменшити вплив США у світі та підбадьорити противників США. "росія, Іран, Північна Корея та КНР сформували блок, спрямований на перемогу над Сполученими Штатами та їх союзниками по всьому світу, і зараз перевіряють межі зобов’язань США щодо своїх союзників у Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні… Очолюваний росією блок, ймовірно, сприйматиме відмову Сполучених Штатів від України як показник того, що Сполучені Штати відмовляться від інших своїх союзників. Очолюваний росією блок шукає розбіжності між Сполученими Штатами та їхніми союзниками, які можна легко використати, щоб ізолювати та послабити Сполучені Штати на глобальній арені, дозволяючи супротивникам повставати та диктувати, де і як Сполучені Штати можуть вступати у світ", - пишуть в ISW.

Аналітики відзначають, що скорочення допомоги США Україні безпосередньо грає в цілях цих супротивників і є кроком до обмеження впливу США у світі.

За даними ISW, українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські – поблизу Великої Новосілки Донецької області.