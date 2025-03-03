Мінекономіки: Україна вдруге успішно пройшла Огляд торговельної політики у СОТ

Україна вдруге успішно пройшла Огляд торговельної політики у Світовій організації торгівлі (СОТ). Засідання відбулося 26 та 28 лютого в Женеві, а українську делегацію очолив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Підготовка до Огляду тривала понад рік, у процесі чого Україна співпрацювала з державними органами, структурними підрозділами Міністерства економіки та Секретаріатом СОТ. У грудні 2023 року члени організації отримали звіти Секретаріату та Уряду України для аналізу.

"Ми отримали понад 400 письмових запитань від 20 членів СОТ, переважно щодо торговельного та інвестиційного режимів. Це підтверджує значний інтерес до поглиблення економічної співпраці з Україною, попри війну. Особливо цінними для нас є відгуки про стійкість економіки, критичну роль експорту агропродукції у світовій продовольчій безпеці та розвиток галузей із високою доданою вартістю", – зазначив Тарас Качка.

Він наголосив, що успішний Огляд торговельної політики сприятиме подальшому зміцненню торговельних відносин України з міжнародними партнерами. Українська сторона надасть додаткові роз’яснення щодо торговельних можливостей країни для членів СОТ.

Важливим досягненням економічної дипломатії стало включення до протоколу СОТ спільної заяви 45 членів організації, які засудили руйнівний вплив російської агресії на світову торговельну систему. Цей документ був офіційно розповсюджений у межах СОТ.

Зазначимо, що огляд торговельної політики є одним із ключових механізмів СОТ, що забезпечує прозорість і передбачуваність торговельних режимів її членів. Регулярність таких оглядів залежить від частки країни у світовій торгівлі: найбільші економіки проходять огляд кожні три роки, середні – кожні п’ять, а решта членів СОТ, зокрема й Україна, – раз на сім років.

Україна стала повноправним членом СОТ у 2008 році. Перший огляд її торговельної політики відбувся у 2016 році, а наступний мав пройти у 2023 році, але через війну був перенесений на 2025 рік.