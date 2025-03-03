Президент Фінляндії: Якщо росії не давати відсіч, вона не зупиниться на Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що росія не зупиниться на Україні, якщо їй не давати відсіч. Він наголосив на необхідності діяти з позиції сили в будь-яких переговорах про мир або припинення вогню.
Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg TV.
«Єдине, що розуміє володимир путін, це сила. Ви проявите будь-яку слабкість – і він, по суті, піде на вас», – сказав Стубб.
Він зазначив, що ризик мирної угоди в Україні – у її виконанні. Президент нагадав, що путін 25 разів порушував перемир’я з 2014 року (дані, які раніше наводив президент України Володимир Зеленський) і досі контролює приблизно п’яту частину території країни.
«Я не думаю, що хтось може довіряти володимиру путіну, але не варто недооцінювати здатність Дональда Трампа домовитися про угоду, причому жорстку», – сказав Стубб про президента США.
Президент наголосив, що потрібно зрозуміти: якщо угода проявить слабкість або стане втратою для України, це буде поразкою для всіх.
Стубб запропонував триетапний план: спочатку Україна має зміцнити свої позиції за допомогою більшої підтримки, санкцій проти росії та використання заморожених активів. Україна повинна лідирувати в гарантуванні безпеки, Європа – підтримувати, а США – надавати захист. Потім – припинення вогню та мирні переговори.
«Є російська приказка, якщо ви використовуєте ніж або штик і штовхаєте його, та він м’який, то йдіть до кінця. Якщо він твердий, відступіть. Будемо твердими», – сказав Стубб.
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