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Президент Фінляндії: Якщо росії не давати відсіч, вона не зупиниться на Україні

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що росія не зупиниться на Україні, якщо їй не давати відсіч. Він наголосив на необхідності діяти з позиції сили в будь-яких переговорах про мир або припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg TV.

«Єдине, що розуміє володимир путін, це сила. Ви проявите будь-яку слабкість – і він, по суті, піде на вас», – сказав Стубб.

Він зазначив, що ризик мирної угоди в Україні – у її виконанні. Президент нагадав, що путін 25 разів порушував перемир’я з 2014 року (дані, які раніше наводив президент України Володимир Зеленський) і досі контролює приблизно п’яту частину території країни.

«Я не думаю, що хтось може довіряти володимиру путіну, але не варто недооцінювати здатність Дональда Трампа домовитися про угоду, причому жорстку», – сказав Стубб про президента США.

Президент наголосив, що потрібно зрозуміти: якщо угода проявить слабкість або стане втратою для України, це буде поразкою для всіх.

Стубб запропонував триетапний план: спочатку Україна має зміцнити свої позиції за допомогою більшої підтримки, санкцій проти росії та використання заморожених активів. Україна повинна лідирувати в гарантуванні безпеки, Європа – підтримувати, а США – надавати захист. Потім – припинення вогню та мирні переговори.

«Є російська приказка, якщо ви використовуєте ніж або штик і штовхаєте його, та він м’який, то йдіть до кінця. Якщо він твердий, відступіть. Будемо твердими», – сказав Стубб.

Стубб
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