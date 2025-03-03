Железняк: Україні треба взагалі забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи

На 2025 рік потреба в зовнішньому фінансуванні України пребуває орієнтовно на рівні 42 мільярдів доларів.

Нардеп Ярослав Железняк підрахував, чи зможе наша держава обійтися без фінансування зі США.

Зокрема політик перерахував джерела фінансування України на 2025/2026 рік:

МВФ десь 4,6 млрд доларів (де 2,7 це в цьому році).

Світовий банк десь під 20 млрд доларів. Це в основному гроші під прибутки активів рф, які дало США. Але формально вони вже гроші Світового банку.

ЄС у межах Ukraine Facility 12,5 млрд євро в цьому році.

Ще від ЄС в межах тих самих грошей від прибутків активів рф ще 20 млрд доларів. Тут як раз бажано забрати в цьому році.

Канада-Японія-ВБ - ще під 10 млрд доларів дають все в тій же рамці прибутки активів рф. ВБ навіть на зброю.

Можна десь додати трохи грошей від Норвегії, Австралії та інших країн та інституцій.

"Якщо просумуєте всі ці суми, то тут стане зрозуміло що ми на 2025 рік теоретично перекриті на необхідні 42 млрд доларів. І на 2026 теж можемо зберегти нормальну суму. І тут немає США. У Трампа є тільки дуже теоретична можливість якось вплинути на дві інституції (МВФ та Світовий Банк). Але навіть при такому ризику без них на цей рік математика все ще сходиться. Що добре", - коментує Железняк.

Втім, зауважує нардеп, це майже все, адже війну Україна так само майже повністю фінансуємо за свої кошти.

"Тут теж поки "за свої" все ок: два місяці року пройшли вже з невеликим, але перевиконанням плану. І начебто ми ті 2,2 трлн зберемо. Але тут головний ризик, це як ми будемо перекривати закупівлю зброї, яку раніше надавало США. Я чесно говорячи, не знаю чи це технічно можна замістити навіть при наявності грошей. Але очевидно, що наші військові видатки дуже вірогідно можуть значно зрости. Тобто потреба у збільшені внутрішніх надходжень", - зазначає Железняк.

Тож вважає, що Україні терміново треба взагалі забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи, які фінансуються за наші внутрішні ресурси.

"Зараз на десятки мільярдів я можу одразу навести два таких: ідіотська ідея з кешбеком і цією роздачею 1000 грн. Остання вже закінчилася, але були ж заяви про бажання її продовження. Та ідіотське й корупційне рішення витратити 30-40 млрд грн на купівлю російського атомного мотлоху в болгар. Ну ще б контрабанду, корупцію на купі держпідприємств, кришування "чорних ринків" і інші звичні джерела влади б бажано підсушити. Але як реаліст, то сподіваюсь що хоч нові напрямки не придумають. Ось така забавна арифметика четвертого року війни", - підсумував Железняк.