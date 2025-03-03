Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав збільшити військову присутність на східному фланзі Європи та НАТО. Про це він заявив перед поїздкою до Лондона на саміт європейських країн, передає РАР.
"Польща на боці України, без будь-яких але", - сказав політик, додавши, що це в національних інтересах Польщі.
За словами Туска, Європа повинна працювати над "найтіснішим альянсом зі США", навіть якщо позиція адміністрації США зараз "не така однозначна, як наша" щодо українсько-російської війни.
Прем’єр Польщі зазначив, що в Лондоні буде вимагати від усіх європейських країн подумати про посилення східного флангу. Туск додав, що говоритиме про це з генсеком НАТО.
"Сьогодні ми всі голосно говоримо: мир через силу. Сильна Європа, яка вірить у свою силу, добре озброєна, готова захищати свої кордони - це Європа, яка може гарантувати мир. Не шляхом капітуляції України, а власною силою", - сказав польський прем'єр.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023