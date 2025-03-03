Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав збільшити військову присутність на східному фланзі Європи та НАТО. Про це він заявив перед поїздкою до Лондона на саміт європейських країн, передає РАР.

"Польща на боці України, без будь-яких але", - сказав політик, додавши, що це в національних інтересах Польщі.

За словами Туска, Європа повинна працювати над "найтіснішим альянсом зі США", навіть якщо позиція адміністрації США зараз "не така однозначна, як наша" щодо українсько-російської війни.

Прем’єр Польщі зазначив, що в Лондоні буде вимагати від усіх європейських країн подумати про посилення східного флангу. Туск додав, що говоритиме про це з генсеком НАТО.

"Сьогодні ми всі голосно говоримо: мир через силу. Сильна Європа, яка вірить у свою силу, добре озброєна, готова захищати свої кордони - це Європа, яка може гарантувати мир. Не шляхом капітуляції України, а власною силою", - сказав польський прем'єр.