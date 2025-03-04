ВАР: Міжнародних партнерів окрім українських надр завжди цікавили ще й сільгоспземлі

Міжнародних партнерів окрім українських надр завжди цікавили українські сільгоспземлі, з огляду на подальший ріст населення в світі це може бути слушною пропозицією, насамперед для Європи, заявив у відеоінтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун.

Очільник ВАР нагадав, що в Україні працює багато іноземних компаній, акції яких торгуються на європейских біржах.

"Багато власників цих акцій приїхали захищати Україну? Якби ми тоді (під час запуску ринку землі до повномасштабного вторгнення – ІФ-У) продали цю землю, впевнений, що її вже б купили", - сказав Дикун.

Він висловив упевненість, що росіяни також купували б українські землі в момент запуску ринку землі. При цьому Верховна Рада до 2022 року не могла прийняти закон, який би дозволяв купувати землю всім, крім росіян.

"Тоді була б трошки інша історія: не "рускій мир", а "рускіє зємлі" вони б назвали її", – зауважив голова ВАР.

Дикун переконаний, що Україні потрібні сильні партнери. При цьому питання про передачу міжнародним партнерам надр у розробку – це складний вибір, однак, на думку експерта, безальтернативний.

"Але в іншому випадку ці землі, наші надра заберуть росіяни безкоштовно (…) Або ж ми будемо разом з партнерами заробляти на тих надрах, які є в нас. От і все. По-іншому не буде", - сказав голова ВАР.

Він додав, що при визначенні пріоритетності передачі у користування українських надр або сільгоспугідь насамперед ними мала б скористатися Європа.

Крім того, він скептично поставився до передачі державних сільгоспземель на аукціонах "Прозорро.Продажі" у субаренду в рамках проєкту "Земельний банк". Голова ВАР висловив упевненість, що їх доцільно безкоштовно передати в обробіток фермерам, які релокувалися на підконтрольні Україні території з тимчасово окупованих земель.

"З одного боку, в нас є державні землі, які зараз пішли на "Прозорро" і що нам показують як велику перемогу, що нарешті ці землі почали заробляти якісь кошти для держави. Я вважаю, що ці землі треба було просто роздати тим людям, які втратили все. Тому що люди жили на території, сплачували податки, ми їх не захистили, держава перед ними винна", - наголосив Дикун.

Він додав, що ВАР чекає також на прийняття Верховною Радою в цілому законопроєкту про замороження кредитів для підприємств, які знаходяться в окупації.