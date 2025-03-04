ВАР: Міжнародних партнерів окрім українських надр завжди цікавили ще й сільгоспземлі

Міжнародних партнерів окрім українських надр завжди цікавили українські сільгоспземлі, з огляду на подальший ріст населення в світі це може бути слушною пропозицією, насамперед для Європи, заявив у відеоінтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун.
Очільник ВАР нагадав, що в Україні працює багато іноземних компаній, акції яких торгуються на європейских біржах.
"Багато власників цих акцій приїхали захищати Україну? Якби ми тоді (під час запуску ринку землі до повномасштабного вторгнення – ІФ-У) продали цю землю, впевнений, що її вже б купили", - сказав Дикун.
Він висловив упевненість, що росіяни також купували б українські землі в момент запуску ринку землі. При цьому Верховна Рада до 2022 року не могла прийняти закон, який би дозволяв купувати землю всім, крім росіян.
"Тоді була б трошки інша історія: не "рускій мир", а "рускіє зємлі" вони б назвали її", – зауважив голова ВАР.
Дикун переконаний, що Україні потрібні сильні партнери. При цьому питання про передачу міжнародним партнерам надр у розробку – це складний вибір, однак, на думку експерта, безальтернативний.
"Але в іншому випадку ці землі, наші надра заберуть росіяни безкоштовно (…) Або ж ми будемо разом з партнерами заробляти на тих надрах, які є в нас. От і все. По-іншому не буде", - сказав голова ВАР.
Він додав, що при визначенні пріоритетності передачі у користування українських надр або сільгоспугідь насамперед ними мала б скористатися Європа.
Крім того, він скептично поставився до передачі державних сільгоспземель на аукціонах "Прозорро.Продажі" у субаренду в рамках проєкту "Земельний банк". Голова ВАР висловив упевненість, що їх доцільно безкоштовно передати в обробіток фермерам, які релокувалися на підконтрольні Україні території з тимчасово окупованих земель.
"З одного боку, в нас є державні землі, які зараз пішли на "Прозорро" і що нам показують як велику перемогу, що нарешті ці землі почали заробляти якісь кошти для держави. Я вважаю, що ці землі треба було просто роздати тим людям, які втратили все. Тому що люди жили на території, сплачували податки, ми їх не захистили, держава перед ними винна", - наголосив Дикун.
Він додав, що ВАР чекає також на прийняття Верховною Радою в цілому законопроєкту про замороження кредитів для підприємств, які знаходяться в окупації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023