Дуда: Зеленський має повернутись до переговорів зі США щодо підписання угоди про природні ресурси

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що його український колега Володимир Зеленський має повернутись до переговорів зі США щодо підписання угоди про природні ресурси.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського президента наводить PAP.

Його слова пролунали після суперечки між Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.

Дуда зазначив, що до всіх політичних подій він ставиться прохолодно і намагається оцінювати їх без емоцій.

"Здавалося, що буде укладена американсько-українська угода, а цього не сталося. Я не знаю, наскільки це можна списати на емоції президента Володимира Зеленського, а наскільки це тактичні дії. Але факт залишається фактом – ситуація залишається невирішеною", – сказав він.

На думку Дуди, Зеленський повинен повернутися до переговорів зі Сполученими Штатами, оскільки "це єдине місце, де він може отримати реальну підтримку у вирішенні цієї військової ситуації".

"Сполучені Штати підтримують Україну величезними грошима, але це не принесло прориву. Війна триває, росія продовжує нападати на Україну, а сам процес дуже повільний", – зазначив він.