Обсяги імпорту газу в Україну зросли в 12 разів, - ЗМІ

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.
Про це повідомляє ExPro.
Зазначається, що найбільше газу було імпортовано зі Словаччини – 234,4 млн куб м або 45,8% від усіх імпортних поставок.
Крім того, з Угорщини було імпортовано 218 млн куб м (42,6%), а з Польщі – 59,5 млн куб м (11,6%).
Більшу частину природного газу було імпортовано до «митного складу» українських ПСГ – 401 млн куб м. Крім того, 110,8 млн куб м було імпортовано напряму до української ГТС.
Як зауважують аналітики, помітне зростання обсягів імпорту природного газу в лютому пов’язано з рядом факторів, основний з яких - скорочення українського видобутку після російських атак.
Крім того, у лютому в Україні зберігалася холодна погода, через що попит на природний газ був вище. Основним імпортером газу була Група "Нафтогаз", а також приватні компанії, що імпортували газ для «Укртрансгазу».
За прогнозами експертів, у березні обсяги імпорту можуть бути меншими, ніж у лютому. З початком березня в Україні очікується поступове потепління, що призведе до скорочення обсягів споживання природного газу. Крім того, Україна поступово відновлює газовидобувні об’єкти після російських атак.
Як переконують у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.
Зауважимо, цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки рф, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023