За державною програмою «єВідновлення» нове житло вже отримали понад 1 тис. сімей ВПО

Нове житло замість знищеного росіянами за державною програмою «єВідновлення» вже отримали понад 1 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб, ще 2,5 тис. родин погоджено виплати за сертифікатом.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«За результатами місяця роботи компенсацій за втрачене житло для внутрішньо переміщених осіб за державною програмою «єВідновлення» реалізовано більше 1000 житлових сертифікатів», - йдеться в повідомленні.

Ще 2 500 сімʼям погоджені оплати за сертифікатами – вони зараз знаходяться в пошуку житла, яке збираються придбати.

Наголошується, що найбільше нерухомість купували українці з Київської, Харківської, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської області.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, за дорученням Президента України триває робота над розробкою комплексної програми підтримки ВПО. Вона включатиме повний спектр послуг — від забезпечення житлом і працевлаштуванням до надання освітніх і медичних послуг. Це стане дієвим інструментом для допомоги людям в адаптації до нових умов.

Також Україна активно співпрацює з донорами для пошуку додаткового фінансування, що дозволить підтримати програму «єВідновлення» та розширити її можливості.

Загалом за майже два роки роботи програми українцям було виплачено 18,9 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. Це понад 90 тис. родин, які відремонтували домівки або придбали нові.