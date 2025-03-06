Адвокат розповів, чим загрожує переведення документації ВЛК у цифровий формат

В Україні переведення усієї медичної документації у цифровий формат загрожує зведенням до нуля шансів довести порушення з боку членів Військово-лікарських комісій (ВЛК), а також факт того, що громадян фактично не доставляли до лікарів і не проходили медогляд.
Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.
Так, за його словами, лікарі, навіть не бачачи людини, можуть вносити свої висновки у Реєстр, робити відмітки у програмі "Хелсі", а довести протилежне буде неможливо. Завдяки цьому достовірними вважатимуться дані з електронного реєстру, а не слова мобілізованих.
"Це не вигадка, а реальні випадки із практики. А які дані будуть брати до уваги і кому вірити? Відомостям з електронного реєстру, чи словам незаконно мобілізованого? А якщо ваша медична документація про наявні хвороби оформлена 10 чи 20 років тому та не внесена в електронну систему охорони здоров’я "Хелсі", то вона і не буде врахована медичною комісією", - пояснив Сімутін.
Також, з точки зору юриста, негативним наслідком запровадження електронних направлень на проходження Військово-лікарських комісій є можливість надсилати їх у мобільний застосунок "Резерв+".
Так, сформовані за допомогою Єдиного держреєстру е-направлення на ВЛК із датою та часом прибуття у конкретний медзаклад будуть надсилати у "Резерв+". Відповідні електронні направлення будуть вважатися врученими у день їх надсилання.
Після чого почнеться відлік днів, оскільки термін проходження ВЛК не може перевищувати 14 днів. У результаті порушення термінів, невчасного проходження або неприбуття на ВЛК за е-направленням - загрожують штрафи та оголошення у розшук.
"Червона стрічка в реєстрі "Оберіг" і в базі МВС "Армор" "активний розшук", - додав адвокат.
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