Через вторгнення в Україну, понад 1300 міжнародних компаній скоротили або припинили свою діяльність у росії

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 1300 міжнародних компаній були змушені скоротити або припинити свою діяльність у росії, що призвело до фінансових втрат, оцінюваних більш ніж у $170 млрд.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами KSE Institute, яке вивчало фінансовий вплив, ринкові наслідки та стратегічні коригування компаній після початку війни.

Основна частина втрат іноземних компаній складається з списання активів, які перевищили $167 млрд. Близько $57 млрд із цієї суми складають активи, що були конфісковані російською владою або передані державним структурам, хоча їх ринкова вартість до експропріації оцінювалась у близько $74 млрд. Крім того, компанії змушені були заплатити близько $3 млрд "податку за вихід", який значно зріс із 2023 року.

З найбільшими втратами зіткнулися компанії зі США ($46 млрд), Німеччини ($44,5 млрд), Великої Британії ($35,1 млрд), Франції ($12,1 млрд), Австрії ($6,7 млрд) та Фінляндії ($5,1 млрд). Так, найбільші втрати понесли такі компанії, як British Petroleum, яка вийшла з роснєфті (втрата $25,5 млрд), націоналізація активів Uniper ($22 млрд) та Fortum ($4,07 млрд), а також списання активів ExxonMobil ($4 млрд), Renault ($2,4 млрд) та продаж російського бізнесу Société Générale ($3,3 млрд).

Дослідження також показало, що багато міжнародних компаній продали свої активи з великими знижками — до 90-100% від ринкової вартості. Цю ситуацію використали російські бізнес-групи, які купували ці активи фактично за безцінь. Крім того, щонайменше 30 компаній стали жертвами примусового захоплення активів, серед яких Carlsberg, Danone, Fortum, Wintershall Dea, Uniper та ExxonMobil.

Найбільші фінансові втрати спостерігалися в енергетичному секторі, де загальні списання таких компаній, як British Petroleum, ExxonMobil, Fortum, TotalEnergies та Uniper, перевищили $60 млрд. Автомобільна промисловість також постраждала, зокрема Renault втратила $2,4 млрд, а Volkswagen і Nissan зазнали значних збитків. У фінансовому секторі Société Générale втратила $3,3 млрд, а UniCredit та Raiffeisen Bank стикнулися з масштабними судовими позовами та списаннями.

Станом на початок березня 2025 року 481 компанія повністю покинула російський ринок, ще 1357 скоротили свою діяльність або знаходяться в процесі виходу. Проте понад 2260 міжнародних компаній продовжують працювати в росії, отримуючи прибутки та сплачуючи податки до бюджету країни-агресора.