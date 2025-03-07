Енергоатом: Франція збагачуватиме уран для українських АЕС до 2040 року

Енергоатом та французька Orano (раніше Areva) оголосили про підписання головної довгострокової комерційної угоди про надання послуг зі збагачення ядерного палива для українських АЕС до 2040 року.
Про це повідомили в Енергоатомі у четвер, 6 березня.
Виконувач обов'язків голови правління Енергоатом Петро Котін та головний виконавчий директор Orano Ніколя Маес підписали спільну заяву в присутності міністра енергетики Германа Галущенка та спеціального представника президента Франції П’єра Ельброна з питань допомоги і відновлення України.
Цей контракт гарантує "Енергоатому" надійне та диверсифіковане постачання послуг зі збагачення для забезпечення паливом атомних електростанцій України, вказано у повідомленні.
Котін зазначив, що з огляду на плани України стосовно нарощення атомних потужностей потреба атомної енергогенерувальної компанії у послугах зі збагачення урану згодом зростатиме.
"Збагачення урану – один із важливих етапів у процесі виготовлення ядерного палива. Підписана угода дає можливість нашій державі впевнено планувати стабільне світле майбутнє, покладаючись на роботу АЕС", – додав український посадовець.
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