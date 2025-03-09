ISW: росія готується до майбутньої війни із Заходом

кремль надалі просуває фейковий наратив про те, що країни ЄС та Україна начебто прагнуть затягнути війну і загострити ситуацію. У москві переконані, що таким чином росію намагаються відволікти від довгострокової підготовки до війни з Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Міністерства закордонних справ росії марія захарова відреагувала на екстрений саміт Європейського Союзу, що відбувся 6 березня у Брюсселі.

Вона охарактеризувала ініціативи ЄС зі збільшення військових витрат і фінансової допомоги Україні як такі, що "свідомо підживлюють" ескалацію між Заходом та росією, і назвала ЄС "мілітаризованим союзом", який "одержимий" ідеєю завдати стратегічної поразки росії. За словами Захарової, ЄС грає у "небезпечні геополітичні ігри" та "затягує" можливість переговорів щодо припинення війни.

"Коментарі захарової ігнорують постійні зусилля кремля зі згуртування внутрішньої підтримки війни в Україні та виправдовують довгострокові зусилля росії з мілітаризації російського суспільства, стверджуючи, що росія веде проксі-війну із Заходом в Україні та повинна готуватися до майбутньої війни із Заходом", - констатують в ISW.

В Інституті вивчення війни також переконані, що зусилля росії зі зміцнення свого угруповання військ у білорусі, розширення військового потенціалу та мілітаризації суспільства у довгостроковій перспективі відображають підготовку росії до потенційної майбутньої війни з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

У звіті нагадали, що наприкінці серпня 2021 року, росія розмістила в білорусі кілька систем протиповітряної оборони С-300, а у вересні 2021 року підрозділи повітряно-космічних сил рф почали нарощувати свою військову присутність у білорусі, що також відбувається впродовж останніх трьох років.

Крім того, зазначають в ISW, росія та білорусь постійно використовували Договір про створення Союзної держави для поглиблення своїх двосторонніх військових угод.

У листопаді 2024 року росія оновила свою ядерну доктрину, розширивши ядерну парасольку на білорусь. У кремлі прямо заявили, що у випадку агресії проти білорусі, вона може застосувати розташовану на території цієї країни тактичну ядерну зброю.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що росія проводить істотну реструктуризацію своїх Збройних сил, розвиває військову промисловість та гібридну війну. Це підкреслює зусилля москви з підготовки і, можливо, ініціювання майбутнього конфлікту із Заходом.

Колишній міністр оборони рф сергій шойгу в березні 2023 року оголосив, що Збройні сили сформують 14 нових військових дивізій, демонструючи чіткий намір найближчими роками розширити свою армію. росія намагається наростити свій довгостроковий військовий потенціал шляхом розширення і націоналізації своєї оборонно-промислової бази.

Водночас, різні європейські правоохоронні органи та органи влади констатували, що росія продовжує вести гібридну війну по всій Європі впродовж більшої частини десятиліття. Про це свідчить той факт, що у квітні 2024 року рф змусила кілька комерційних літаків повернути назад після того, як націлила на них пристрої глушіння GPS.

"кремль, імовірно, просуває цей наратив, як частину своїх зусиль, спрямованих на загострення напруженості між Сполученими Штатами та Європою і підрив ширшого західного альянсу, що підтримує Україну", - йдеться у звіті ISW.