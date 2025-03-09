Маск, санкції та українські олігархи: хто опиниться під ударом Вашингтона?

Коли мільярдер Ілон Маск у відповідь на твіт сенатора-республіканця Майка Лі запропонував запровадити санкції проти українських олігархів, його слова викликали бурхливі обговорення. "Запровадьте санкції проти 10 головних українських олігархів, особливо тих, у кого є маєтки в Монако, і все це негайно припиниться. Це ключ до головоломки", – написав Маск, натякаючи, що фінансування певних українських еліт є важливим елементом тривалого конфлікту.

Заява одразу підхопили медіа, аналітики та політики. Серед тих, хто висловився з цього приводу, був правоконсервативний блогер Amuse, який запропонував власний список можливих кандидатів на санкції. Проте питання залишається відкритим: хто ж насправді може потрапити під удар американського Мінфіну, якщо ця ідея набуде конкретного вигляду?

Хто в зоні ризику?

На даний момент українська економіка значною мірою контролюється вузьким колом фінансово-промислових груп, чиї власники мають активи в Європі, США та інших юрисдикціях. Блогер Amuse припустив, що санкції можуть торкнутися таких осіб, як Рінат Ахметов (група "СКМ"), Віктор Пінчук ("EastOne"), власники мережі "Епіцентр" Олександр та Галина Гереги, а також бізнесмени Сергій Тігіпко ("ТАС"), Олександр Ярославський, Юрій Косюк ("МХП"), Віталій Хомутиннік (який примудрився в розпал війни купити Rolls-Royce Spectre), Андрій Веревський ("Кернел") та Максим Поляков.

Але це лише верхівка айсберга. Якщо розглядати ширше коло осіб, можна додати Костянтина Жеваго, Дмитра Фірташа, Костянтина Григоришина, Павла Фукса та Сергія Льовочкіна. Всі ці люди контролюють значні активи, мають фінансові можливості для лобіювання своїх інтересів за кордоном і, тією чи іншою мірою, впливають на українську політику.

Чому саме вони?

Згідно з відкритими джерелами, деякі з перерахованих бізнесменів володіють нерухомістю на півдні Франції. Зокрема, маєтки у цьому регіоні мають Костянтин Жеваго, Віталій Хомутиннік, Рінат Ахметов та Сергій Льовочкін. Це додає їм до списку потенційних цілей для санкцій, оскільки їхні активи можуть бути заморожені або піддані обмеженням у рамках можливої нової санкційної політики США.

Якщо Вашингтон справді зважиться на санкції, першими під удар потраплять ті, хто:

Має значні активи за кордоном, особливо в країнах G7.

Підтримує політичні процеси в Україні, впливаючи на керівництво країни.

Має можливості для обходу чинних санкційних режимів та фінансових обмежень.

Для США введення санкцій проти українських олігархів може стати інструментом не лише для тиску на Київ, а й для демонстрації нової політики щодо України. В умовах повернення Трампа в Білий дім республіканці можуть переглянути стратегію американської підтримки, зробивши акцент на фінансовій прозорості та боротьбі з корупцією.

Чим це загрожує Україні?

Якщо американська адміністрація справді розпочне санкційну кампанію проти українських олігархів, це неминуче вплине на політичний ландшафт країни. Багато з цих бізнесменів є ключовими донорами партій і політичних проєктів, а також контролюють значні медіаресурси. Їхнє виключення з гри може послабити позиції Володимира Зеленського, особливо напередодні наступних виборів.

Крім того, якщо США почнуть перекривати доступ до капіталів цих осіб за кордоном, це може призвести до значних економічних перестановок в Україні, включаючи перетік активів, зростання політичної нестабільності та навіть спроби олігархів консолідувати вплив для захисту власних інтересів.

Підсумок: чекати чи діяти?

Наразі прямих підтверджень того, що адміністрація США справді готує санкції, немає. Однак сам факт обговорення цієї ідеї свідчить про можливі зміни у підході Вашингтона до України. Санкції проти олігархів можуть стати новою лінією тиску на Київ, а також своєрідною перевіркою лояльності української влади щодо республіканської адміністрації.

Чи буде цей сценарій реалізований – питання відкрите. Однак українському бізнесу вже зараз варто уважно стежити за сигналами з Вашингтона, адже наслідки можуть виявитися набагато масштабнішими, ніж здається на перший погляд.