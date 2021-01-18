Из-за замерзших бомжей в Вашингтоне прервали репетицию инаугурации Байдена

Сотрудники сил безопасности в понедельник заблокировали здание Капитолия из-за сообщений о «внешней угрозе», передают американские СМИ.
«Внешняя угроза безопасности, запрещён выход и вход, держитесь подальше от окон и дверей», — говорится в сообщении, отправленном сотрудникам комплекса Капитолия.
В частности, пришлось прервать проводившуюся на территории Капитолия репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
По первым сообщениям, причиной таких мер мог стать пожар, разгоревшийся относительно недалеко от комплекса зданий, в котором располагается Конгресс США.
Согласно распоряжению, которое также озвучивают по громкоговорителям, все люди, находящиеся на улице на территории комплекса, обязаны немедленно проследовать в помещения.
По данным ряда СМИ, загорелся расположенный недалеко от Капитолия центр для бездомных.
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