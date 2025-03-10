Розвідка Німеччини: Напад росії на Європу залежить від ходу війни в Україні

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що напад росії на Європу залежить від ходу війни в Україні. росія може випробувати колективні гарантії безпеки НАТО, і якщо війна в Україні завершиться раніше 2029-2030 року, це підвищить ризики для Європи.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

Повідомляється, що ймовірно, росія спробує перевірити єдність країн Заходу і дієвість статті 5 Північноатлантичного договору (яка передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО є нападом на всіх), залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.

"Ми дуже сподіваємося, що цього не станеться, але маємо враховувати, що росія захоче перевірити нас, перевірити єдність Заходу", – сказав Бруно Каль.

Він також додав, що якщо війна в Україні завершиться до 2029-2030 року, росія зможе швидше стати загрозою для Європи. Це дозволить росії переключити свою енергію та зусилля на Європу, а не лише на Україну.

"Завершення війни раніше, ніж очікувалося, дозволить росії швидше переспрямувати свої сили та енергію, щоб атакувати Європу", – пояснив Каль.

Крім того, він підкреслив, що росія прагне відновлення світового порядку, подібного тому, який існував у Європі наприкінці 1990-х років, коли американські війська не були присутніми в Європі, а росія могла розширювати свою сферу впливу на Захід.