Кабмін планує покласти спеціальні обов’язки на Укрнафту щодо продажу природного газу

Кабінет міністрів планує покласти на ПАТ "Укрнафта" спеціальні обов’язки (ПСО) щодо продажу природного газу "Нафтогазу" для подальшої реалізації споживачам за пільговими цінами. Це рішення сприятиме стабільності газового ринку та забезпеченню безперебійного постачання ресурсу.
Про це заявив аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.
"Ще однією важливою новиною, яка матиме значний вплив на проходження наступної зими, є плани Кабінету міністрів України покласти спеціальні обов’язки (ПСО) на державну "Укрнафту" щодо продажу природного газу "Нафтогазу" для подальшої реалізації споживачам, що отримують ресурс за пільговими цінами: населенню, підприємствам теплокомуненерго та виробникам електроенергії", – зазначив експерт.
За його словами, залучення "Укрнафти" до постачання газу в рамках ПСО є необхідним заходом, який дозволить частково компенсувати втрати видобутку державної компанії "Укргазвидобування".
Через неодноразові російські атаки вона втратила частину своїх обсягів видобутку, що могло поставити під загрозу постачання газу за пільговими цінами.
"Таке рішення допоможе "Укргазвидобуванню", що було традиційним джерелом газу для ПСО, та яке втратило певні обсяги видобутку внаслідок неодноразових російських атак", – підкреслив аналітик ExPro Consulting.
Раніше джерела ExPro в Групі "Нафтогаз" та Міністерстві енергетики України повідомили, що уряд планує долучити ПАТ "Укрнафта" до механізму пільгових поставок. Низка експертів очікують, що це рішення дозволить зменшити ринкові дисбаланси та покращити фінансову ситуацію учасників ринку.
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