Українські біженці відрахували у бюджет Польщі майже $4 млрд

Внесок українських мігрантів у доходи держбюджету Польщі становив 15,1 млрд злотих ($3,9 млрд) у 2024 році. Про це повідомляє PAP Buzines із посиланням на звіт державного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Відрахування до бюджету включають сплату українцями податку на доходи фізосіб, внески на пенсійне забезпечення, страхування з інвалідності, медичне страхування й надходження від ПДВ.

Разом з тим Польща витратила на підтримку українців за програмою "Сім'я 800+" (виплата 800 злотих щомісяця на дитину, якщо вона ходить до польської школи) 2,8 млрд злотих ($728 млн) у 2024 році.

"Зважаючи на розмір податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що на кожен польський злотий, отриманий громадянами України за програмою "Сім'я 800+", мігранти заплатили до державного бюджету Польщі близько 5,4 злотих", – йдеться у доповіді BGK.