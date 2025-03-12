У Китаї прокоментували переговори України та США у Джидді

Китай висловив підтримку всім зусиллям щодо мирного врегулювання повномасштабної війни росії проти України.
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Мао Нін під час брифінгу.
Мао Нін заявила, коментуючи переговори представників України та США у Саудівській Аравії, що КНР підтримує всі зусилля для завершення російсько-української війни, яку Пекін називає “українською кризою”.
«Китай підтримує зусилля, спрямовані на мирне врегулювання. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін», – стверджує вона.
Водночас Мао Нін заявила, що Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою і продовжувати відігравати конструктивну роль для політичного врегулювання війни в Україні.
24 січня у МЗС Китаю підтримали бажання президента США Дональда Трампа завершити війну, яку Росія розв’язала проти України.
У Пекіні стверджують, що лише діалог і переговори стануть єдиним способом завершення війни.
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