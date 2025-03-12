SECO: Через заборони експорт швейцарських військових матеріалів скоротився на 5%

Виробники зброї у Швейцарії вимагають послаблення обмежень на перепродаж своїх товарів, оскільки експорт зброї у 2024 році скоротився другий рік поспіль та відстає на тлі збільшення Європою витрат на оборону через війну рф проти України, повідомляє видання Reuters у вівторок.
"Є великий сплеск витрат на оборону в Європі, і Швейцарія її пропустить. Це катастрофа не тільки для галузі, але й для обороноздатності країни. Замість того, щоб працювати день і ніч, щоб збільшити виробництво, багато компаній у Швейцарії звільняють людей або інвестують деінде", — заявив Маттіас Цоллер, який відповідає за сектор озброєнь у промисловій асоціації Swissmem.
За даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), експорт швейцарських військових матеріалів скоротився на 5% до CHF665 млн ($754,74 млн) з CHF696,8 млн у 2023 році.
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