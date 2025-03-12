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Вloomberg: Санкції США щодо російського танкерного флоту демонструють ознаки похитування

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Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 9 березня підскочили приблизно на 300 000 барелів на день. Це найбільший прирост з січня 2023 року. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Санкції США щодо російського танкерного флоту демонструють ознаки похитування. Деякі танкери з чорного списку вперше, більш ніж за рік, завантажилися і вийшли з російських портів.

"Потоки нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 9 березня підскочили приблизно на 300 000 барелів на добу, що є найбільшим приростом з січня 2023 року, до 3,37 мільйона, що є найвищим показником за період до 10 листопада", - пише Вloomberg.

Зараз рф накопичила флот танкерів, що належать маловідомим і часто змінюваним організаціям, які розташовані поза досяжністю західних урядів і не співпрацюють із західними компаніями.

Режим санкцій було посилено в січні, коли адміністрація президента Джо Байдена оголосила про низку нових обмежень, включаючи внесення в чорний список ще 161 судна.

Відповідний крок мав стримуючий вплив на нафтові потоки.

До прийняття Байденом пакету санкцій 10 січня Індія була пунктом призначення близько 60% російського експорту арктичної нафти, що становило близько 64 мільйонів барелів минулого року. За перші дев'ять місяців 2024 року в Індію також було доставлено близько 14 мільйонів барелів нафти з родовища "Сокіл" проекту "Сахалін-1", що становило майже 30% від загального обсягу поставок за цей період.

Вантажі російської арктичної нафти, завантажені після 10 січня, не були доставлені до Індії. Це незважаючи на те, що порти на західному узбережжі Індії спочатку були визначені як пункти призначення в даних про доставку.

Замість того, щоб бути доставленими, деякі вантажі були таємно перевантажені на інші кораблі біля берегів Оману. Ті кораблі, які вдалося ідентифікувати, схоже, прямують до Китаю. Інші вантажі прямують безпосередньо до Китаю.

"Майже всі з 15 мільйонів барелів, завантажених з Арктики з моменту введення санкцій 10 січня, схоже, вирушають у набагато довші рейси, ніж планувалося спочатку, залишаючи нафту в морі на місяці", - пише видання.

До Тихого океану було доставлено лише вісім з 22 вантажів сахалінської нафти, завантажених після останньої заборони. Три з них були розвантажені в резервуари для зберігання в порту Яншань поблизу Шанхаю, як показують дані відстеження. Цей об'єкт не пов'язаний з жодним з нафтопереробних заводів Китаю, і цей крок може бути просто зроблений для того, щоб приховати справжнє походження грузу.

Човникові танкери продовжують перевантажувати вантажі "Сокола" на інші судна в Находкінській бухті, причому дані відстеження і супутникові знімки вказують на те, що цього місяця відбулося щонайменше три таких перевантаження.

Після того, як вони були перевантажені, тихоокеанські вантажі нелегко розвантажити, зазначається у матеріалі. Відповідні труднощі рф з розвантаженням можуть зменшитися, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скасувати заходи свого попередника.

нафта, санкції
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