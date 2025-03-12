Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Урсула фон дер Ляєн привітала результат українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії

116

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала результат українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії та підтвердила готовність ЄС до подальших "мирних переговорів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Х.

Фон дер Ляєн відзначила, що Київ і Вашингтон погодили пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США.

"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі росії", – додала вона.

За словами глави Єврокомісії, ЄС і партнери готові відіграти "свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах".

фон дер Ляєн
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 12 марта 2025
Вторник, 11 марта 2025
Понедельник, 10 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023