Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала результат українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії та підтвердила готовність ЄС до подальших "мирних переговорів".
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Х.
Фон дер Ляєн відзначила, що Київ і Вашингтон погодили пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США.
"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі росії", – додала вона.
За словами глави Єврокомісії, ЄС і партнери готові відіграти "свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах".
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