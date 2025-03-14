Польща планує прийняти Міжнародну конференцію з питань відновлення України

Київ і Варшава спільно звернуться до країн G7 з ініціативою щодо проведення в 2026 році у Польщі Міжнародної конференції з питань відновлення України.
Про це під час спільної пресконференції у Варшаві з віцепрем’єром-міністром - міністром національної єдності Олексієм Чернишовим за результатами 10-го засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва заявив міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Пашик, передає кореспондент Укрінформу.
Як зазначив польський урядовець, Україна і Польща на сьогоднішній зустрічі домовилися "спільно звернутися до країн G7 з проханням організації в 2026 році форуму з відбудови України за участю цих країн".
Він додав, що це буде прекрасна нагода для польських компаній долучитися до процесу відбудови України.
Пашик зазначив, що дату форуму ще не визначено, але згідно із спільною ініціативою Києва та Варшави форум мав би відбутися в "якомусь з найбільших міст Польщі".
«Ми це сприймаємо як жест доброї волі з боку наших українських друзів і як великий шанс для польської економіки, польських підприємств», - заявив Пашик.
Своєю чергою Чернишов підкреслив, що проведення цієї конференції саме в Польщі є важливим питанням, адже Польща зробила дуже багато для підтримки України за період повномасштабної російської агресії.
"Впевнений, що польські компанії мають отримати особливу, значну роль у процесі відновлення й відбудови України. Принагідно ми запрошуємо польський бізнес прийняти в цьому участь і робити це вже зараз", - наголосив український віцепрем'єр.
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