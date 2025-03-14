Укрфінжитло може залучити іноземні банки до участі в програмі єОселя

ПрАТ "Укрфінжитло" розглядає варіант залучення іноземних банків до участі в державній програмі доступної іпотеки "єОселя".
Про це повідомив голова правління компанії Євген Мецгер, інформує Інтерфакс-Україна.
Мецгер висловив стурбованість тим, що в якості банків-агентів для програми "єОселя" використовуються лише українські банки. Він підкреслив складність залучення іноземних банків та зазначив, що активно працює з урядом, банківськими асоціаціями та Національним банком для пошуку шляхів розширення участі іноземних фінансових установ.
За його словами, необхідно об’єднати зусилля для залучення іноземних банків не лише до збору коштів на накопичувальні рахунки, але й до надання іпотечних кредитів.
Мецгер зазначив, що іноземні фінансові установи вивчають механізми та підходи "Укрфінжитла", і компанія сподівається на позитивні рішення щодо фінансування та підтримки програми.
Окрім того, він розраховує на внесення змін до довгострокової стратегії "Укрфінжитла" та додаткову докапіталізацію компанії на суму 30 млрд грн у поточному році.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
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