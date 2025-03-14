Рютте: Країни НАТО виробляють замало зброї у порівнянні з росією та Китаєм

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що країни-члени Альянсу виробляють замало зброї у порівнянні з росією та Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Спілкуючись із журналістами під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, Рютте заявив, що НАТО потрібно виробляти більше зброї.
"Ми маємо виробляти більше озброєнь. Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами та китайцями", - підкреслив генсек Північноатлантичного альянсу.
Також Рютте додав, що США мають "сильну" оборонну промисловість, але потрібно збільшити обсяги виробництва зброї.
Додамо, що це не перші заклики генерального секретаря НАТО посилити виробництво зброї. Нещодавно в інтерв'ю Welt am Sonntag Рютте заявив, що нарощувати виробництво озброєння потрібно по обидва боки Атлантики. Він додав, що членам Альянсу потрібно витрачати більше коштів для забезпечення власної безпеки.
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