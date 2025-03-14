Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на алкогольні напої з ЄС

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на вина, шампанське та інші алкогольні напої з Європейського Союзу. Це може стати відповіддю на рішення ЄС встановити 50% мита на американське віскі.

Про свої наміри Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, де різко розкритикував торговельну політику Євросоюзу. Він назвав ЄС "одним із найбільш ворожих і несправедливих тарифних регуляторів у світі".

"Якщо ЄС не скасує тариф на американське віскі, США введуть 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольні продукти з Франції та інших країн Євросоюзу. Це стане чудовим стимулом для нашого власного винного та шампанського бізнесу", — написав Трамп.

Франція вже відреагувала на цю заяву. Міністр торгівлі Лоран Сен-Мартен звинуватив Трампа у загостренні торговельної війни та наголосив, що ЄС не збирається йти на поступки.

"Ми, разом із Європейською комісією та нашими партнерами, рішуче захищатимемо свої економічні інтереси. Погрози не змінять нашої позиції", — заявив він.

Наразі ситуація залишається напруженою, і можливе введення нових мит може ще більше ускладнити економічні відносини між США та ЄС.