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Дипломат: Компанії ВПК Бельгії активно співпрацюють з Україною

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Провідні компанії військово-промислового комплексу Бельгії активно співпрацюють з українськими партнерами, просуваючи ідею спільного виробництва зброї.

Про це заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, Бельгія має розвинену оборонну промисловість, і представники провідних компаній активно відвідують Україну, встановлюючи зв'язки з українськими колегами. В деяких випадках вже досягнуто значного прогресу в підготовці угод про спільне виробництво.

Розглядається можливість створення спільних підприємств, які функціонуватимуть і після завершення війни. Це свідчить про активний розвиток співпраці.

"Українська оборонна промисловість довела, що вона надзвичайно завзята і стійка, що вона ще недостатньо використовується, що розвиває передові технології і що вона справді демонструє себе як наш цінний партнер. Нам є чому навчитися в України, і також ми можемо поділитися досвідом із вами", - підкреслив Якобс.

Якобс, Бельгія
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