Рубіо: США та Китай поки не узгоджували якихось певних термінів зустрічі між Трампом та Сі Цзіньпіном

Сполучені Штати та Китай поки що не узгоджували якихось певних термінів зустрічі між президентом Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном, але їх зустріч обов’язково відбудеться.

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн «Групи семи» (G7) у канадській провінції Квебек, передає Укрінформ із посиланням на Держдепартамент США.

«Зараз у мене нема чого сказати з цього приводу (термінів зустрічі Трампа із Сі – ред.), не впевнений, що сьогодні є якісь плани стосовно цього. Але я впевнений, що це станеться на якомусь етапі, що в якийсь момент вони зустрінуться», - сказав Рубіо.

За його словами, президент Трамп неодноразово спілкувався з Сі під час свого першого терміну на чолі США, тож він очікує продовження комунікації на найвищому рівні.

«Це лідери двох великих, важливих, потужних країн, лідери могутніх країн, незалежно від того, погоджуються вони з якимись речами, чи ні, вони мають спілкуватися заради безпеки та добробуту світу», - підкреслив держсекретар.

Очікування саміту лідерів США і Китаю з’явились на тлі взаємного запровадження двома країнами мит на товари один одного та ескалації тарифного протистояння, яке загрожує значними економічними втратами обом країнам. Особиста зустріч Трампа й Сі могла б запобігти посиленню торгового конфлікту.

Тож низка західних видань із посиланням на неназвані джерела повідомили, що Трамп і Сі Цзіньпін можуть провести переговори уже в квітні, або в травні чи в червні, коли вони відзначають дні народження 14-го і 15-го числа відповідно, аби спробувати владнати торгові суперечки та інші проблемні питання американо-китайських відносин.

Трамп своїми постійними заявами про чудові стосунки з Сі лише підігріває інтерес до таких повідомлень ЗМІ, однак у Пекіні їх відмовляються коментувати.