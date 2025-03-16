ISW: кремль готується посилити наратив про "військові злочини" ЗСУ в Курській області

кремль, імовірно, готується посилити наратив про нібито "військові злочини" ЗСУ в Курській області. рф може розслідувати кілька цілей, одна з них - зрив або затягування переговорів про 30-денне припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перш ніж зробити висновок, аналітики наводять низку подій, що відбулися за останній час.

Зокрема, російський диктатор володимир путін, інші представники уряду рф, російські держЗМІ, а також прокремлівські рупори - нещодавно посилили звинувачення ЗСУ у скоєнні "воєнних злочинів" у Курській області під час їхньої семимісячної операцій.

Так, 13 березня путін, відповідаючи на пропозицію США і України про тимчасове припинення вогню, запитав, чи повинна рф дозволити ЗСУ покинути Курську область "після того, як вони скоїли безліч злочинів проти мирних жителів". Наступного дня він повторив заяву про те, що українські сили вчинили "тероризм" у регіоні.

"російський слідчий комітет 12 березня оголосив про початок розслідування ймовірних військових злочинів України в районах Курської області, де велися запеклі бої, і оголосив про винесення обвинувального вироку двом українським солдатам за ймовірний "тероризм" і "військові злочини" в Курській області 14 березня", - пише ISW.

Крім того, російські ультранаціоналістичні голоси, зокрема й ті, що пов'язані з кремлем, останніми днями дедалі частіше посилюють заяви путіна і заяви російських державних ЗМІ, які звинувачують українські сили у "військових злочинах", включно зі стратами мирних жителів у Курській області.

Крім цього, російські державні ЗМІ підсилюють прокремлівські голоси, зокрема в. о. губернатора Курської області олександра хінштейна, які теж звинувачують ЗСУ у "воєнних злочинах" у Курській області від початку вторгнення в серпні 2024 року, але активізували ці зусилля з лютого 2025 року. Водночас їхні твердження не підкріплені доказами.

"путін, імовірно, має намір використати цей наратив, який неправдиво зображає українські сили як жорстоких військових злочинців - як це робив кремль наприкінці 2021 і 2022 років, щоб виправдати повномасштабне вторгнення росії в Україну - щоб зіпсувати або відтермінувати обговорення 30-денного припинення вогню, особливо на тлі зусиль путіна зобразити себе милосердним лідером", - вважають експерти.

Крім того, російські ультранаціоналістичні голоси використовували звинувачення путіна і російських державних ЗМІ в українських військових злочинах, щоб підтримати свої заклики до росії відкинути будь-яке припинення вогню в Україні та виправдати жорстоке поводження з українськими військами на полі бою.

"ISW часто повідомляв про різкий сплеск підтверджених російських страт українських військовополонених на полі бою в 2024 і на початку 2025 року, ймовірно, за наказом російського військового командування, і ISW спостерігав повідомлення про те, що російські війська стратили українських військовополонених біля Суджі 13 березня", - додали експерти.