МОН: Відкриваємо «Центр досконалості освітніх технологій», яким зможуть користуватися українські школярі за кордоном

Міносвіти та Мінцифри спільно з ЮНІСЕФ відкриють «Центр досконалості освітніх технологій», нею зможуть користуватися українські школярі за кордоном.
Про це в інтерв'ю «Дзеркало тижня» розповів заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.
Центр досконалості освітніх технологій», відкривають у межах стратегії WINWIN, яка передбачає розвиток різних напрямів інновацій. Насамперед мова йде про медичні технології, штучний інтелект та технології у сфері освіти.
Стратегія передбачає, що під кожен із напрямів має запрацювати певний аналітичний центр технологій у цій сфері, який розроблятиме свою галузеву стратегію і шукатиме найкращі рішення.
«Це буде формат think tank, тобто аналіз рішень, політик, іноземного досвіду, організація співпраці з компаніями, які працюють в Україні в цій сфері, допомога їм із контактами, аби вони, наприклад, могли потенційно щось експортувати до інших країн у межах побудови в Україні бренду технологічного лідера», – зазначив Завгородній.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023