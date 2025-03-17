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МОН: Відкриваємо «Центр досконалості освітніх технологій», яким зможуть користуватися українські школярі за кордоном

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Міносвіти та Мінцифри спільно з ЮНІСЕФ відкриють «Центр досконалості освітніх технологій», нею зможуть користуватися українські школярі за кордоном.

Про це в інтерв'ю «Дзеркало тижня» розповів заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

Центр досконалості освітніх технологій», відкривають у межах стратегії WINWIN, яка передбачає розвиток різних напрямів інновацій. Насамперед мова йде про медичні технології, штучний інтелект та технології у сфері освіти.

Стратегія передбачає, що під кожен із напрямів має запрацювати певний аналітичний центр технологій у цій сфері, який розроблятиме свою галузеву стратегію і шукатиме найкращі рішення.

«Це буде формат think tank, тобто аналіз рішень, політик, іноземного досвіду, організація співпраці з компаніями, які працюють в Україні в цій сфері, допомога їм із контактами, аби вони, наприклад, могли потенційно щось експортувати до інших країн у межах побудови в Україні бренду технологічного лідера», – зазначив Завгородній.

МОН, Мінцифри, ЮНІСЕФ, Завгородній
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