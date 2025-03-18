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Новий прем’єр Канади запросив Зеленського взяти участь у засіданні G7

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Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у засіданні країн "Великої сімки" (G7).

Як пише BFM TV, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Канади.

За словами представниці відомства, Канада, яка головує у "Великій сімці", запросила Зеленського відвідати наступне засідання клубу.

"Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 у червні", — сказала представниця канадського МЗС.

Засідання країн "Великої сімки" відбудеться в провінції Альберта на заході Канади 15-17 червня цього року.

Канада, Карні
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