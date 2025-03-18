Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенції в межах реформи старшої школи

Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання субвенції в розмірі 499,4 млн грн на створення сучасного освітнього простору в межах "Профільної" — реформи старшої школи.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки України (МОН).
За даними відомства, за ці кошти вдасться закупити сучасні засоби навчання та необхідне обладнання, нові меблі для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій.
Отримати субвенцію зможуть комунальні школи, які відповідають певним критеріям, зокрема:
школи, де діти навчаються очно або змішано;
школи, які будуть забезпечувати здобуття профільної середньої освіти у 2027/2028 навчальному році.
Місцеві ради й обласні військові адміністрації (ОВА) оберуть у своєму регіоні по одній школі, яка найбільше потребує оновлення, і подадуть відповідні заявки. Київська міська військова адміністрація зможе обрати до десяти шкіл. Далі спеціальна комісія з представників МОН, Міністерства фінансів та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розгляне ці заявки й вирішить, які заклади отримають кошти на створення сучасних кабінетів в рамках програми реформи Нової української школи (НУШ).
Фінансування осучаснення кабінетів профільної старшої школи здійснюватиметься за кошти залишків освітньої субвенції станом на 1 січня 2025 року. У МОН зазначили, що сучасні навчальні кабінети й лабораторії допоможуть учням здобувати якісну освіту, розвиваючи їхні практичні вміння.
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